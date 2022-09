Sondaggio Milan: Giroud è l’MVP di settembre – VIDEO

Nei giorni scorsi il Milan ha proposto un sondaggio social per votare l’MVP del mese di settembre rossonero. Giroud è il vincitore

Gol e assist nel Derby per aprire il conto mensile, in rete anche contro il Napoli per chiudere la parentesi rossonera, prima di trovare la marcatura anche con la selezione francese. In mezzo, tante prestazioni di spessore e tanta incisività, determinante nella trasferta di Genova e nel successo interno contro la Dinamo Zagabria. Questi i motivi che hanno spinto i tifosi ad eleggerlo come il migliore.