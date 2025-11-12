Son spegne le voci sul Milan: «Non lascerò l’MLS quest’inverno». Smentita totale sul possibile prestito fino a giugno dell’ex Tottenham

Son, attaccante del Los Angeles ed ex Tottenham, ha spento le voci su un possibile trasferimento in Europa a gennaio: smentite sul Milan

Heung-min Son ha posto fine, in modo categorico e senza possibilità di interpretazione, ai rumor di mercato che lo volevano in un potenziale prestito a un club europeo durante la sessione di gennaio. Le voci avevano preso piede nelle scorse settimane, ipotizzando un breve rientro nel calcio europeo, al Milan di Allegri, per mantenere la condizione fisica durante la pausa della MLS.

Il fuoriclasse coreano ha invece smentito in modo netto, dichiarando la sua lealtà assoluta all’LAFC (Los Angeles Football Club).

Fedeltà assoluta all’LAFC

Le parole di Son sono state riportate da Fabrizio Romano e non lasciano spazio a dubbi riguardo il suo futuro immediato e a lungo termine in Major League Soccer (MLS):

PAROLE – «Non lascerò l’LAFC quest’inverno, né mai, finché sarò qui. Rispetto profondamente questo club».

La dichiarazione ha assunto toni ancora più forti quando ha escluso qualsiasi possibilità di allontanamento temporaneo o definitivo: «Finché indosserò questo distintivo, non ci saranno prestiti o trasferimenti. Mai».

Questa presa di posizione chiara di Son non solo tranquillizza i tifosi del club californiano, ma chiude anche la porta a tutti quei club europei che speravano di sfruttare la sosta della MLS per acquisire il talento e l’esperienza del giocatore coreano, ex Tottenham, anche solo per un breve periodo.