Sommer avvisa il Milan: «Ci siamo preparati bene per la partita di domani, contano solo i tre punti». Poi l'elogio a Maignan

Cosmi su Allegri e il centrocampo del Milan: «Non è banale ridurre la svolta al solo Rabiot, ma senza dimenticare Modric». La mediana ideale del Mister

Ordine denuncia due pesi e due misure: «De Laurentiis a processo per il caso Osimhen, ma la Procura di Milano archivia l'Inter per le stesse accuse»

Inter Milan, Marinozzi analizza così il derby. Tanta intensità e l'atteggiamento dei rossoneri. Le sue parole

Giunti e il derby tra Inter e Milan. Il suo ricordo va... al 6-0. Poi svela un aneddoto con Gattuso

Sommer avvisa il Milan: «Ci siamo preparati bene per la partita di domani, contano solo i tre punti». Poi l’elogio a Maignan

Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato a DAZN in vista del derby di domani contro il Milan: le sue dichiarazioni e l’elogio a Maignan

In vista del tanto atteso derby di Milano, Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha espresso la sua fiducia e determinazione in un’intervista rilasciata a DAZN. Il giocatore ha sottolineato che non servono motivazioni speciali per affrontare una partita così significativa. Il derby, infatti, è sempre speciale sia per i tifosi che per la squadra. Sommer ha confermato che l’Inter è pronta per affrontare il Milan e ha ribadito l’importanza dei tre punti, evidenziando che la preparazione della squadra è stata meticolosa.

MOTIVAZIONI – «Non abbiamo bisogno di motivazioni, il derby è speciale per tutti, per i tifosi e per la squadra. Siamo pronti per domani, contano i tre punti alla fine. Ci siamo preparati bene per questa partita».

CONFRONTO CON MAIGNAN – «E’ un grande portiere, mi piace tanto anche come persona. E’ bello giocare contro portieri così, domani non è Sommer contro Maignan ma Inter contro Milan, lui è un grande portiere ma vogliamo fare una grande partita».

LE DICHIARAZIONI DI SOMMER

