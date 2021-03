Incredibile United, è Solskjaer a recriminare per l’arbitraggio

Solskjaer, allenatore del Manchester United, a fine partita ha parlato della sfida vinta contro il Milan in Europa League

Solskjaer, allenatore del Manchester United, a fine partita ha parlato della sfida vinta contro il Milan in Europa League: «Fantastico riaverlo con noi, c’è mancato in questi mesi ma oggi ha avuto un impatto enorme. Oggi abbiamo cominciato bene nei primi 15-20 minuti, ci stava anche un rigore per noi, per me chiaro ma abbiamo continuato a giocare. L’obiettivo ora è vincere il trofeo, l’anno scorso abbiamo perso in semifinale ed è stato un colpo duro per noi perché il nostro obiettivo è sempre alzare la Coppa».

Una vera e propria faccia tosta quella del tecnico dello United visto il gol annullato ingiustamente nella gara di andata al centrocampista del Milan Franck Kessié che avrebbe potuto cambiare radicalmente il volto dell’intera doppia sfida.