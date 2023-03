Soffia a Milan Tv: «Coppa Italia obiettivo possibile»

Angelica Soffia ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di domenica del Milan Femminile contro la Roma

«Abbiamo concretizzato tanto, tutte le possibilità che abbiamo avuto le abbiamo concretizzate in gol, è un pregio che abbiamo migliorato ma che di base abbiamo sempre avuto e adesso lo stiamo mostrando anche con le prestazioni. Siamo contente che arrivino tanti gol e dei bei gol»

«Sarà una partita complicata perchè è una squadra che gioca bene. Ha preso tanta sicurezza negli anni, ha un blocco di giocatrici che è lì da diversi anni e anche nelle difficoltà sono brave ad uscirne. La nostra forza contro di loro sarà puntare sul gruppo e su quello fatto fino ad ora e cercare di metterle più in difficoltà possibile»

«La Coppa Italia è un obiettivo, siamo il Milan. L’obiettivo del Milan è vincere e farlo bene. Per me è un obiettivo possibile. E’ un buon momento per affrontare la Roma arrivando da risultati così positivi ma servirà tanto carattere, sacrificio e convinzione nell’affrontarla»

«A livello personale penso di non essere quasi mai soddisfatta, spero di dare di più ma sicuramente facendo bene arriverà qualcosa di positivo per me e per la squadra»