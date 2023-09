Sneijder: «Derby? Non c’è stata mai partita, l’Inter può battere chiunque»

L’ex centrocampista dell’Inter, Wesley Sneijder, ha parlato dell’inizio di stagione dei nerazzurri e del derby vinto contro il Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder sottolinea l’ottima partenza dell’Inter in questa stagione, citando anche il derby vinto contro il Milan.

PARTENZA – «Non avevo dubbi, questa è la squadra che ha messo in difficoltà un gigante come il Manchester City e avrebbe meritato di vincere la Champions solo qualche mese fa. Quella partita più che un rimpianto deve essere un orgoglio per tutti! E da quella sera l’Inter ha ancora più fiducia in se stessa, sa che grazie al suo gioco può battere qualsiasi rivale. Nel derby non c’è stata mai partita: uno spettacolo anche visto in tv. Certo, l’ultima volta cantavo in curva ed era più divertente… (ride, ndr )».

