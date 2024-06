Zirkzee Milan, tutta la VERITÀ sull’interesse del Manchester United! Rossoneri ancora in pole ULTIME

Zirkzee Milan, tutta la VERITÀ sull’interessamento del Manchester United! Rossoneri ancora in pole. Le ULTIME sull’attaccante

È destinata a diventare una telenovela quella legata al futuro di Joshua Zirkzee. Fabrizio Romano in una live su Twitch ha fornito un importante aggiornamento per quanto riguarda l’interesse del Manchester United, ribadendo che il mercato Milan è ancora in pole per l’attaccante.

PAROLE – «La situazione di Zirkzee con il Manchester resta la stessa della scorsa settimana. Lo United ha chiesto informazioni su Zirkzee. Non è un qualcosa di avanzato, c’è ancora una discussione interna per decidere se andare su Zirkzee. Il Milan ha un matchpoint perchè sta ancora lavorando sull’accordo con gli agenti. Devono essere veloci se non vogliono mancare il loro top target. Nel frattempo lo United sta prendendo info, è potenzialmente in corsa se il Milan non chiude».