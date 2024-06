Marchetti SVELA su Zirkzee: «Il Milan vuole abbassare le commissioni ma attenzione a questi due fattori». Le parole sull’attaccante

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a SkySport della situazione legata a Zirkzee e al calciomercato Milan.

PAROLE – «Zirkzee oggi è quello che vorrebbe il Milan. Il giocatore per la clausola è relativamente poco caro, ma i rossoneri vogliono abbassare le commissioni. Attenzione però, perché è forte l’interesse del Manchester United. Il Bologna stesso vorrebbe che Zirkzee rimanesse un altro anno e quindi non ha perso le speranze e spinghe affinchè l’olandese giochi la Champions in rossoblu».