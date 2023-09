Smalling a DAZN: «Milan squadra forte ma abbiamo fiducia. Ho parlato con Lukaku»

Il difensore della Roma, Chris Smalling, si è espresso così nel corso del prepartita del match di stasera contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Roma-Milan, Chris Smalling ha presentato la sfida ed ha detto la sua sul nuovo arrivo in casa giallorossa: Romelu Lukaku.

LE PAROLE – «Partita molto importante, vogliamo far una bella partita per i nostri tifosi. Sappiamo che non è facile.

Milan squadra forte ma abbiamo fiducia, sappiamo cosa dobbiamo fare. Lukaku? Lo conosco bene, è un grande giocatore che può aiutarci per i nostri obiettivi. Ho parlato con lui prima che venisse».