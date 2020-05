Sky – Vertice in corso tra FIGC e Comitato tecnico scientifico

E’ in corso questo pomeriggio un vertice decisivo tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico per valutare le sorti della Serie A

Se la Bundesliga ha oggi annunciato la ripresa del campionato il 16 maggio, la Serie A è ancora in fase di valutazione. In tale senso, secondo quanto riportato da Sky Sport, poprio in queste ore del pomeriggio è in corso un importante vertice tra Figc e Comitato tecnico scientifico.

La tematica trattata sarebbe quella del protocollo che permetterebbe ai club di Serie A di riprendere gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio.