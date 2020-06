Sky Sport: un girone con Pioli sulla panchina del Milan

Ripercorriamo l’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan da quel 20 ottobre 2019 a San Siro contro il Lecce

L’avventura di Stefano Pioli è incominciata esattamente un girone fa; era il 20 ottobre 2019 ed a San Siro arriva il Lecce, prossimo avversario dei rossoneri il 22 giugno.

Come riportato da Sky Sport 24, è passata davvero un’era geologica da quanto Pioli arrivò in quella notte d’autunno. Un Milan che giocava con il 4-3-3 ereditato da Giampolo con Biglia in cabina di regia, Paquetà mezzala, Leao prima punta e Suso esterno di destra. Quella sera poi trovò il gol su azione, l’ultimo, anche Piatek. Rebic giocava pochissimo, idem Bennacer. Ad un girone di distanza la situazione è diametralmente opposta, con un 4-2-3-1 che sembra ben collaudato, l’esplosione di Rebic e Bennacer, Piatek finito in Germania, Suso in Spagna e Biglia destinato ad abbandonare a fine stagione.