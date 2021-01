Sky Sport: Mandzukic può andare in panchina contro l’Atalanta

Mario Mandzukic potrebbe sedersi in panchina contro l’Atalanta. Il giocatore croato sta bene ed è pronto ad essere convocato da mister Pioli

Stando a quanto riferisce Peppe di Stefano di Sky Sport, Stefano Pioli potrebbe convocare Mario Mandzukic per la sfida all’Atalanta di sabato, ecco le parole del noto gironalista:

«Mandzukic è uno dei primi ad arrivare agli allenamenti, è pronto a integrarsi ed è lo stesso che conoscevamo quando giocava alla Juventus. Sarà utile al Milan soprattutto in termini di esperienza. Non è detto che sabato alle 18.00 non sarà in panchina contro l’Atalanta, questo dipenderà dalla sua condizione fisica. Ha iniziato a macinare chilometri e a conoscere i suoi compagni di squadra. Per sabato, Stefano Pioli recupera Rafael Leao e spera in buone notizie dai positivi al Covid».