Ibrahimovic non partirà per la Svezia ma resterà a Milano per recuperare dall’infortunio e accelerare i tempi di recupero

Secondo quanto affermato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è voglioso di tornare al più presto in campo:

«Ibrahimovic ha rianimato il Milan, non tornerà in Svezia ma resterà in Italia a lavorare. Va bene i tempi di recupero di almeno 15-20 giorni ma vuole anticiparli. Lui è abituato a fare cose impossibili come fare 10 gol in 6 partite di campionato chissà che non possa sorprenderci anche con i tempi di recupero».