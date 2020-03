Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha affermato di aver dato la disponibilità per la trasmissione in chiaro della gare a porte chiuse

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha voluto smentire quanto ammesso dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora riguardo ad un presunto rifiuto delle tv di trasmettere in chiaro le gare a porte chiuse: «Sky da diversi giorni ha dato la propria disponibilità per trasmettere le gare di Serie A nei propri canali in chiaro come Cielo e TV8. Le leggi attualmente in vigore non sono però superabili e la Lega Serie A si è espressa chiaramente su questo argomento».

In attesa del comunicato ufficiale da parte dell’emittente satellitare, le gare tuttavia non verranno trasmesse in chiaro.