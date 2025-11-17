Sinner vince a Torino, il Milan si congratula con lui: «Ottimo lavoro» – FOTO

Sinner ieri ha trionfato in finale contro Alcaraz, il Milan tramite il proprio account X ha celebrato il successo del tennista azzurro

Jannik Sinner, il talentuoso tennista italiano ha scritto una nuova pagina di storia dello sport italiano. Ieri, nel suggestivo scenario delle ATP Finals di Torino, il fuoriclasse altoatesino ha conquistato il prestigioso titolo in una finale epica, superando in tre set il rivale spagnolo, Carlos Alcaraz.

La vittoria in casa, davanti al pubblico in festa, rappresenta l’apice di una stagione strepitosa per Sinner, consolidando il suo status nell’élite del tennis mondiale. Nonostante l’entusiasmante successo nel torneo dei Maestri, il tennista azzurro rimane saldamente al secondo posto del ranking ATP, una posizione di assoluto prestigio che conferma la sua regolarità e il suo elevatissimo livello di gioco.

L’Omaggio del Diavolo: Sinner e il tifo rossonero

L’impresa sportiva di Sinner non è passata inosservata nel mondo del calcio, in particolare nella sua squadra del cuore. Il Milan, infatti, non ha perso tempo e ha prontamente celebrato il trionfo del suo tifoso più illustre.

Attraverso i canali ufficiali, in particolare sulla piattaforma social X, il club rossonero ha dedicato un messaggio di congratulazioni a Jannik Sinner per la vittoria conquistata. Questo omaggio non è casuale: il tennista italiano è notoriamente un fervente sostenitore del Diavolo sin dall’infanzia.

La sua fede per il club meneghino è ben nota, tanto che Sinner è spesso un ospite gradito e assiduo a San Siro. Quando gli impegni del circuito ATP lo permettono, il tennista approfitta per seguire le partite casalinghe dell’AC Milan, dimostrando un legame autentico con i colori rosso e nero. In passato, è stato più volte immortalato sugli spalti, spesso a fianco di dirigenti o ex glorie del club, a sostenere i ragazzi in campo.

Questo cross-over tra tennis e calcio crea un legame speciale tra l’idolo sportivo nazionale e la passione popolare, amplificando l’eco della sua vittoria. La celebrazione da parte del club di via Aldo Rossi ha rallegrato i tifosi, vedendo un loro beniamino trionfare a livello mondiale.