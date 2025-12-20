Sinner, il tennista tifoso del Milan incontra Infantino a Doha: la ricostruzione dell’incontro

Sinner, tennista numero due del mondo e noto tifoso del Milan, ha incontrato Gianni Infantino, numero uno della FIFA, a Doha

In un insolito incrocio tra i vertici del calcio mondiale e il gotha del tennis contemporaneo, Gianni Infantino e Jannik Sinner si sono incontrati a Doha, in Qatar. L’occasione è stata la cornice della Coppa Intercontinentale, evento che ha portato il numero uno della FIFA e il campione altoatesino a condividere un momento di relax tra sorrisi e scatti fotografici ufficiali.

Infantino non ha nascosto la sua ammirazione per il tennista italiano, dichiarandosi un vero appassionato della disciplina. Il presidente della FIFA ha confessato di seguire con estrema regolarità tutti gli impegni di Sinner, rivelando un tifo che affonda le radici nel passato: dopo aver sostenuto con passione Adriano Panatta negli anni d’oro, oggi Infantino vede in Jannik il nuovo punto di riferimento dello sport azzurro.

Questo incontro a Doha testimonia ancora una volta la trasversalità del talento di Sinner, capace di attrarre l’attenzione delle più alte cariche dello sport globale.