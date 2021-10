Dopo Napoli-Bologna ha parlato Sinisa Mihajlovic che ha commentato la gara rivelando di tifare Napoli per lo scudetto

Al termine di Napoli-Bologna è intervenuto ai microfoni di DAZN Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole

«Io che non voglia male Ibra, ma spero che vinca lo scudetto il Napoli perché ha una gente meravigliosa. Penso che siano entrambe squadre ottime. I problemi potranno averceli a gennaio perché perderanno qualche giocatore. Il Napoli ha un grande allenatore e una grande rosa, ma non so chi vincerà lo scudetto».