Singo nuova idea del Milan per rinforzare la fascia: i rossoneri ci pensano. Tutti gli aggiornamenti sul mercato

Dopo aver trovato l’accordo per Luka Romero e aver accolto questa sera Loftus-Cheek, il Milan ha messo nel mirino un giocatore per rinforzare la fascia.

Come riportato da Sky Sport, infatti, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni al Torino per Singo, che potrebbe rappresentare una buona soluzione per la squadra di Pioli se dovesse uscire qualcuno in quella zona di campo.