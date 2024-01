Pepe ricorda lo scudetto del 2012: «Nessuno credeva in noi, a Milano...»

Simone Pepe, ex calciatore della Juve, ha ricordato lo scudetto vinto nel 2012 con i bianconeri proprio ai danni del Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Pepe ha ricordato lo scudetto vinto nel 2012 ai danni del Milan:

LA VITTORIA DEL PRIMO SCUDETTO – «Ho un’immagine nitida di me, a 34 minuti dalla fine, ni in vantaggio sul Cagliari. Storari mi si avvicina e dice “A Milano è quasi finita e l’Inter vince”. E lì ho realizzato che stavamo per prenderci uno scudetto che nessuno in estate ci aveva pronosticato. Nessuno credeva in quella Juve, se non noi stessi. In quell’attimo con Storari provai una gioia forte, indescrivibile, che ancora mi porto dentro. E si, vedo qualche analogia con quest’anno, la stessa determinazione».

