Inzaghi ammette: «Scudetto nel derby? Ci farebbe piacere, preparerò in questo modo la gara col Milan. Tatuaggio come Pioli? No perchè...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato del prossimo derby contro il Milan e del possibile scudetto matematico: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Inter-Cagliari, Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, ha parlato in questi termini della possibilità di vincere matematicamente lo scudetto nel derby contro il Milan:

SCUDETTO NEL DERBY? – «Ci farebbe piacere. Ci prepareremo bene per lunedì. Se il traguardo verrà tagliato quel giorno meglio, sennò ci saranno altre partite. La nostra concentrazione è a lunedì, sappiamo cosa ci aspetta. Giochiamo contro la squadra seconda in classifica che vorrà fare del proprio meglio davanti ai suoi tifosi».

TATUAGGIO IN CASO DI SCUDETTO COME PIOLI? – «A me non piacciono i tatuaggi. Se ho pensato a qualcos’altro? Vedremo».

