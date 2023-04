Braglia: «In questa Champions fare gol al Milan non è da tutti». Le parole dell’ex calciatore su una possibile qualificazione in finale dei rossoneri

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW di una possibile qualificazione in finale di Champions League del Milan. Le parole dell’ex calciatore:

«Sono convinto. Primo bisogna far gol per andare a Istanbul e il Milan il gol lo fa. Ma è un problema farlo il gol al Milan. E’ l’insieme della squadra che mi dà maggior convinzione rispetto alla forza della squadra di Inzaghi nelle partite secche. In questa Champions fare gol al Milan non è da tutti»