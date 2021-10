Simon Kjaer è ancora alle prese con il ritiro della Nazionale danese, che domani sfiderà l’Austria. Il messaggio del difensore del Milan

Si giocherà domani la partita tra Austria e Danimarca, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Nazionale danese, ha mandato un messaggio in vista del match di domani.

Ecco cosa ha scritto il giocatore rossonero sul suo profilo Instagram: «Pronto per la partita di qualificazione al Mondiale di domani».