Kjaer capitano senza fascia: a Milano sta vivendo la seconda giovinezza

Simon Kjaer sta vivendo a Milano una sorta di seconda giovinezza. Il danese è leader indiscusso con il Diavolo ma non solo…

Fondamentale per Pioli, decisivo per Hjulmand e ora anche candidato per il Pallone d’Oro. Simon Kjær è questo, ha conquistato la fiducia del Milan e dei suoi compagni.

Capitano senza fascia nel Milan, con nella sua Nazionale, la Danimarca. Tira anche i calci di rigore e li segna. A 32 anni a Milano sta vivendo una seconda giovinezza. Lo riporta Tuttosport.