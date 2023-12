Kjaer a Milan Tv: «Squadra unita e la vittoria lo dimostra. Sui giovani...»

Simon Kjaer, centrale del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria contro il Sassuolo

Intervenuto a Milan Tv, Simon Kjaer, centrale del Milan, ha dichiarato:

«Era giusto e doveroso tornare a vincere e lo abbiamo fatto da squadra compatta. Io mi sento meglio, a fine partita abbiamo voluto salutare tutto lo stadio perchè i nostri tifosi si meritano sempre il meglio e lo sappiamo. Non abbiamo fatto una grande partita, ma era importante vincere. Per un difensore è fondamentale tenere sempre la porta sicura, per noi e per Mike. Dobbiamo fare di più e meglio, tornare ai livelli dei mesi scorsi senza subire troppe reti, sia in campionato sia in Europa. Mi sento di avere responsabilità sui più giovani, voglio lavorare bene anche con la società e squadra per aiutare i ragazzi che salgono dalla Primavera. Per una squadra come la nostra è bellissimo contare anche sui ragazzi con età diversa dalla mia per esempio, loro sono il futuro».