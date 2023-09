Kjaer fa chiarezza: «Come sto? Bene, altrimenti...»

Simon Kjaer, dal ritiro della Danimarca, ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche: le parole del centrale del Milan

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca, Simon Kjaer, centrale del Milan, ha spiegato:

Siamo stati attivi per 14 giorni in Serie A, attivi durante tutta la preparazione estiva, ho giocato partite di allenamento. Sono entrato in campo in due delle partite. Quindi riguardo al tempo di gioco, posso capire che sia una prospettiva interessante da considerare, ma non è l’intera situazione. La scorsa stagione sono stato fuori per un certo periodo, e poi ho giocato circa 7-8 partite di fila. Poi è arrivata la pausa della nazionale. Quindi non penso che sia esattamente l’immagine corretta che stai cercando di dipingere basandoti sulla situazione. Se ho giocato per almeno 45 minuti prima di incontrarci di nuovo la prossima volta, allora possiamo iniziare a discutere di quella questione. Ma al momento sto bene. Come ho detto l’ultima volta che siamo stati qui, da quando mi sono infortunato, tutti i test e tutto ciò che ho fatto da allora è migliorato. Mi sento bene e, come dico ogni volta che sono qui: amo stare qui e non vedo l’ora di giocare a calcio. Quindi sì, sono anche pronto a giocare a calcio, altrimenti non sarei qui.