Simic impegnato con la Serbia Under 19: ecco come è andato il match contro la Danimarca. Il tabellino e la cronaca del match

90 minuti pieni per Simic con la sua Serbia Under 19 uscita sconfitta contro la Danimarca. Il difensore del Milan Primavera è uscito sconfitto per 3-1 dalla formazione danese ma ha messo importanti minuti nelle gambe.

Una partita di livello per il giocatore di Abate che è stato schierato in una posizione sicuramente diversa da quella per cui lo conosciamo: ha infatti giocato nel ruolo di mezz’ala in un centrocampo a tre. .