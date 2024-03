Simic in campo con la Serbia U19: ecco come si è comportato il centrale del Milan nel match giocato per tutti i 90 minuti

Ancora una prova da titolare per Jan-Carlo Simic con la sua Serbia Under 19, ed ancora 90 minuti per il centrale del Milan. Il rossonero ha sfidato assieme ai suoi compagni di squadra i pari età del Portogallo.

Ad imporsi sono stati proprio i portoghesi con il risultato schiacciante di 4 ad 1. Prestazione opaca per tutto il reparto arretrato serbo, compreso il rossonero. Adesso la Serbia U19 è attesa dalla sfida di martedì pomeriggio contro la Grecia.