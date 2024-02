Simic Milan, il difensore viaggia verso la convocazione in nazionale maggiore! ULTIME

Simic Milan, il difensore viaggia verso la convocazione in nazionale maggiore! Le ULTIME novità in casa rossonera

Dopo l’ascesa in prima squadra, per il difensore del Milan Jan-Carlo Simic è in arrivo un grande premio per il lavoro svolto in questi mesi.

Come riportato da Matteo Moretto, infatti, il centrale rossonero viaggia verso la prima convocazione in nazionale maggiora serba in vista delle prossime amichevoli in programma a marzo.