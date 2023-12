Simic premiato dai giornali: «Debutto super, gara da veterano»

Simic premiato dai giornali: «Debutto super, gioca una gara da veterano» scrive la Gazzetta dello Sport oggi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto premiare Simic con un bel 7,5 in pagella, che fanno del classe 2005 il man of the match della sfida di ieri tra Milan e Monza.

Debutto super: dentro e in 17′ segna come un centravanti – si legge sul quotidiano – Partita da veterano del 2005, sempre in anticipo anche in mezzo. Un altro gol sfiorato.