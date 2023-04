Parla Silvio Berlusconi: «È dura, ma ce la farò anche questa volta». La breve dichiarazione rilasciata dal Presidente del Monza

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan e Presidente del Monza, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele per leucemia, ha rilasciato una breve dichiarazione a Il Giornale:

Ecco le sue parole: «È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito a ritirarmi su anche in situazioni difficili e delicate»