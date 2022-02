Silva: «Veretout Milan? Non mi dispiace, su Kessiè...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Silva, allenatore e ed ex attaccante rossonero, a Tuttomercatoweb ha detto la sua sul Milan in ottica mercato:

VERETOUT MILAN – «Veretout nel Milan ci può stare, non mi dispiace. Peraltro ho visto giocatori come Bennacer e Tonali che sono molto cresciuti e che pressano. Anche Veretout potrebbe inserirsi bene in un Milan che a mio parere dà il meglio di sè quando gioca sul ritmo».

KESSIE – «Ora è un po’ distratto e se dovesse andar via verrà sostituito come quasi tutti. Il Milan ormai si è dato una certa linea di condotta, dunque stando così le cose è molto probabile che lo lascino andare. Chiaramente da qui alla fine della stagione darà il suo apporto, è un professionista. Magari non ho visto in lui quella determinazione di altre occasioni».

LOTTA SCUDETTO – «Se la gioca, magari ha qualcosa in meno delle altre ma Pioli sta lavorando alla grande. E poi va sottolineata la partecipazione dei calciatori, che non mollano mai e sanno giocare su buoni ritmi».

LEAO – «I colpi che ha sono fenomenali, al di sopra della media. Ti risolve le partite e te le fa vincere. Ha doti naturali, come il dribbling in velocità veramente eccezionale»

GIAMPAOLO – «È tornato a casa sua, sta lavorando anche se la difesa domenica scorsa ha commesso un errore gravissimo di impostazione non da lui. Ma Giampaolo è forte sul lavoro e troverà le soluzioni giuste per salvare la Samp. E’ una squadra superiore ad altre, poi con la mano di Giampaolo che non lascia niente al caso ne uscirà bene»