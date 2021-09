Shomurodov sfida il Milan: «Questo è l’obiettivo della Roma»

Eldor Shomurodov, nuovo attaccante della Roma, in un intervista ha parlato degli obiettivi giallorossi, ecco le sue parole

L’attaccante Eldor Shomurodov, di proprietà della Roma e impegnato con la selezione dell’Uzbekistan, ha parlato al portale del suo paese championat.asia, dal trasferimento in giallorosso all’obiettivo Champions, ecco le sue parole:

IL TRASFERIMENTO ALLA ROMA – «È successo tutto in una settimana. José Mourinho ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Non potevo credere si chiudesse così velocemente».

IN COPPIA CON ABRAHAM – «Tutti i giocatori vogliono giocare, ma d’altro canto la Roma è una grande squadra. Io provo sempre a dare il massimo, sia quando entro dalla panchina sia quando gioco titolare. Ci saranno tante partite, tutti avranno la loro occasione. All’inizio è stato un po’ difficile accettarla, ma ora è tutto a posto. Continuo a lavorare e posso anche giocare insieme a lui. Ancora non siamo stati provati in coppia, ma Mourinho sa che io posso giocare anche come esterno. Penso che ci proverà insieme più avanti».

OBBIETTIVO CHAMPIONS – «L’obiettivo principale è tornare in Champions League. Poi puntiamo anche a vincere la Conference League. La differenza è enorme. Il Genoa lotta per la salvezza, la Roma per i primi posti. Dal punto di vista dell’organizzazione la Roma ovviamente è un top club. Tutto in giallorosso è preparato diversamente».

LAVORARE CON MOURINHO – «Non c’è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l’obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti».