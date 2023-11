Shevchenko carica l’Ucraina: «Temo l’Italia, qualificarsi vorrebbe dire…». Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara di stasera contro l’Italia. Le sue dichiarazioni.

QUALIFICAZIONE – «Per l’Ucraina è una gara importantissima, anzi molto più di una partita per noi. Non abbiamo niente da perdere questa sera e per questo non dobbiamo accontentarci. Qualificarsi vorrebbe dire dare una gioia a un popolo. Leverkusen? Giocare lontano da casa pesa tantissimo, però mi aspetto lo stadio pieno»

ITALIA – «Nello sport succede, è capitato da giocatore e ora da tifoso. In questo situazione la partita è ancor più speciale perché per noi i successi sportivi valgono di più. Io temo la squadra nel complesso e Luciano Spalletti ha tantissime motivazioni. Lui è uno dei migliori e lo stimo tantissimo»

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVCHENKO