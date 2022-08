Le parole di Shevchenko il giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina: «Stiamo lottando per il diritto di essere liberi e vivere in pace»

Oggi, 24 agosto è il 31esimo anniversario dell’Indipendenza Ucraina. In una giornata così importante per il popolo ucraino, nel timore di una risposta russa, Andriy Shevchenko commenta così su Twitter.

«Oggi, nel 31esimo anniversario dell’Indipendenza dell’Ucraina, stiamo lottando per il diritto di essere liberi e vivere in pace. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno difendendo la nostra libertà, ricordiamo sempre i nostri eroi che hanno dato la loro vita per l’Ucraina».