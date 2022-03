Shevchenko su Abramovich: «Lungo rapporto d’amicizia, ma non sarà più lo stesso fra noi». Parla l’ex Milan

Intervistato dal Daily Mail Andriy Shevchenko ha parlato del proprio rapporto con Roman Abramovich, proprietario del Chelsea. Ecco le sue parole:

«Abbiamo avuto una lunga relazione di amicizia, ma non credo che potrà più essere la stessa. So che ci sono molte persone russe che vogliono fermare la guerra e voglio fare ancora un appello a tutti loro affinché facciano la loro parte per portare nuovamente la pace nel mio paese, fermare l’uccisione di persone innocenti e di bambini. Tutti sappiamo che la guerra è crudele, ma non possiamo sopportarlo. La storia del club non può essere cancellata e capisco che per i tifosi sia un momento difficile. Ma sono sicuro che ci saranno sempre perché amano questo club».