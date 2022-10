Shevchenko a Milan Tv: «Chelsea-Milan grande sfida, su Giroud e Leao...»

Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan, ha parlato della prossima sfida in Champions tra i rossoneri e il Chelsea

Intervistato da Milan Tv, Andriy Shevchenko ha parlato di Chelsea-Milan. Le sue parole:

Sul gioco del Milan: «Il Milan gioca un bel calcio, è sicuro, gioca ad alta intensità e gestisce bene le partite. Ha giocatori di qualità che possono fare la differenza. Il Milan gioca un calcio moderno che piace tanto alla gente, gioca in attacco ma sa anche gestire bene tutte le situazioni durante le partite».

Su Chelsea-Milan del 1999: «Era stata una partita molto intensa. Le inglesi sono toste. Avevamo pareggiato 0-0. Questo Chelsea-Milan sarà diverso, le due squadre attuali sono diverse da quelle due. Il Milan ha alzato il suo livello. Mi aspetto una bella partita, una gara intensa e di grande livello».

Sul match di mercoledì: «Ci sarà un’atmosfera molto calda. Il Chelsea ha bisogno di vincere, alzerà tantissimo il ritmo. Ma il Milan ha giocatori di qualità. Sarà una gara speciale per Giroud che ha giocato nel Chelsea. Sta facendo molto bene. Sarà il centro di questa partita».

Su Giroud: «E’ una bravissima persona. E’ un attaccante che sa dove mettersi per fare gol, ha un grande fiuto del gol. E’ elegante, ha ancora tanto da dare al Milan. Avere in squadra uno come lui aiuta tanto. Sarà una partita speciale per lui quella contro il Chelsea».

Su Leao: «Leao sta diventando un leader. A Londra avrà la possibilità di far vedere le sue grandi qualità anche in Champions League che è una competizione diversa dal campionato italiano. Leao è un grande talento che può fare la differenza anche in queste partite».