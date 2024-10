Shakhtar Atalanta 0-3: Gasperini TRIONFA in Champions

Shakhtar Atalanta 0-3: Dea SHOW in Europa, Gasperini TRIONFA in Champions. Il resoconto della vittoria dei nerazzurri

L’Atalanta dopo il pareggio col Bologna in Serie A nell’ultima giornata ha battuto per 0-3 lo Shakhtar in Champions League.

A far trionfare la squadra di Gasperini in Europa sono stati i gol di Djimsiti al 21′, Lookman al 44′ e Bellanova al 48′. Dopo la sconfitta del Milan e il successo dell’Inter, quindi, un altro club nerazzurro ottiene una vittoria.