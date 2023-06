Sgarbi ricorda Berlusconi a MN24: «Rimarrà un esempio» – VIDEO

Sgarbi ricorda Berlusconi a MN24: «Rimarrà un esempio». Le parole in ricordo dell’ex presidente rossonero tra calcio e politica

Vittorio Sgabri ha parlato ai microfoni di MilanNews24 di Silvio Berlusconi. Ecco il ricordo dell’ex presidente rossonero:

CALCIO E POLITICA – «Per chi fa politica, il calcio sicuramente è un campo di prova. Lui è riuscito a fare bene in politica perché ha vinto molto nel calcio. Quindi senza dubbio la volontà di vittoria sono legati all’agonismo sportivo. Il calcio è il campo più evidente»

QUALCUNO COME BERLUSCONI – «Senza dubbio, il futuro è fatto apposta. Il futuro è fatto per far si che qualcuno faccia quello che nessuno ha mai fatto. Berlusconi rimarrà un esempio, come capita con i calciatori, nella boxe, nell’atletica. Berlusconi è stato sicuramente un modello importante, ma ripetibile»