Settore giovanile Milan, i risultati del weekend rossonero: non si ferma l’Under17. Tutti i risultati e i tabellini

È l‘Under 17 di Mister Renna a prendersi meritatamente la copertina del fine settimana appena trascorso del Settore Giovanile Milan. Il 2-0 con cui i classe 2007 hanno superato il Lecco vale infatti il primo posto matematico in classifica a +14 sull’Inter, quando mancano quattro gare alla fine della stagione regolare. Vittoria importante anche per l’U15 femminile che ha battuto di misura il Bologna e si è avvicinata alle posizioni di vertice nella fase interregionale, mentre Under 16 e Under 15 hanno collezionato un pari e un ko a Cagliari.

I RISULTATI DEL WEEKEND: