Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero: tante vittorie e grandi soddisfazioni

Un fine settimana di vittorie larghe e importanti: le due Primavera volano e ottengono successi pesanti. La maschile vince ad Asseminello contro il Cagliari grazie a Zeroli, mentre la Femminile prosegue la sua marcia vincente con un poker esterno contro la Lazio. Cade l’U18 a Monza mentre vincono U17 (4-2 al Venezia), U16 (4-0 al Cittadella) e U15 (5-0 sempre al Cittadella). Positive anche le prove di U15 Femminile (8-1 al Venezia) e U17 Femminile (5-1 alla Jesina) nelle rispettive fasi interregionali. Ecco il dettaglio dei risultati del fine settimana del Settore Giovanile rossonero.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 4 MARZO

UNDER 16: 5ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan 0-4 (14′, 17′, 34′ e 16’st Camarda)

UNDER 15: 5ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan 0-5 (22′ Lontani; 27′ e 37′ Zaramella; 5’st Lupo; 35’st Russo)

UNDER 9: 3ª giornata, Franco Scarioni-Milan 2-6 (Barhoumi, Boriani, Campus, Esimoghie, Guerci, Ilardi)

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Aldini 4-1 (Jadid x3, Vigil)

UNDER 10: 3ª giornata, Milan-Masseroni Marchese 10-1 (Tommasone x4; Facchi x2; Ruggeri x2; Mazreku, Riccardi)

UNDER 13 FEMMINILE: 3ª giornata, MFA-Milan 3-1 (Ripamonti)

UNDER 11: 3ª giornata, Alcione-Milan 2-5 (Iurascu x2; Baratti, Colombo, Rampoldi)

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata – Fase interregionale, Milan-Venezia 8-1 (Tomaselli, Franco x2, Di Falco x2, Hu, Spagliardi, Di Lernia).

DOMENICA 5 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 3ª giornata – Milan-Enotria 1-7 (Ferrari)

UNDER 13: 5ª giornata di ritorno, Lecco-Milan 0-3 (10’st e 18’st Kateete, 11’st Ferrario)

PRIMAVERA: 4ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan 0-1 (44′ Zeroli)

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Lazio-Milan 0-4 (28′ Renzotti, 42′ Donolato, 1’st Galdini, 25’st Renzotti)

UNDER 18: 9ª giornata di ritorno, Monza-Milan 3-1 (13′ Tavernaro)

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Milan-Venezia 4-2 (9′ Martinazzi, 42′ Bonomi, 15’st Tezzele, 46’st Di Siena)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata – Fase interregionale, Jesina-Milan 1-5 (Lupatini x3, Adelfio, Stendardi)