Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Si è concluso un altro week end di impegni per il settore giovanile del Milan. Ecco i risultati delle squadre rossonere

Per la Primavera maschile del Milan, in campionato è un momento dove il verdetto del campo non premia né rispecchia l’andamento delle prestazioni. E così, dopo il precedente stop casalingo, i rossoneri si sono fermati anche a Roma e sono stati superati dalla Lazio nonostante una buona prova. Persi punti ma poche posizioni, la squadra di Abate rimane in piena zona playoff a -3 dalla vetta.

Finisce in pareggio lo scontro al vertice degli U18, 0-0 a domicilio dell’Empoli capolista a +2 rispetto proprio al Milan. Resta inarrestabile la marcia dell’U17, capolista a punteggio pieno, grazie alla zampata nel finale di Liberali a piegare il Venezia. Bis di vittorie col Cagliari: larga per l’U16, di misura per l’U15.

I RISULTATI DEL WEEKEND: