Settore Giovanile Milan, tante squadre alla ricerca di riscatto dopo l’ultimo turno: ecco il programma del weekend dei piccoli rossoneri!

Settore Giovanile Milan, il programma di impegni dei piccoli rossoneri, maschili e femminili, in questo weekend: molti cercano riscatto

Il Settore Giovanile del Milan si prepara a un weekend ricco di sfide per tutte le sue formazioni, con diverse squadre in cerca di riscatto dopo recenti passi falsi.

Dopo il pareggio agrodolce della Primavera maschile nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo un doppio vantaggio, la squadra di Giunti è pronta a tornare in campo per migliorare i propri risultati.

La Primavera femminile, reduce da una sconfitta a Roma, e l’Under 17 dopo un Derby negativo sono pronte a rifarsi. Anche Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13 scenderanno in campo, con la Under 18 che sarà impegnata a Lecce.

Programma del weekend

Sabato 31 gennaio

Under 17 : 17ª giornata , Cagliari-Milan , ore 11.00 – CRAI Sport Center (Assemini, Cagliari)

: , , ore – (Assemini, Cagliari) Under 13 : Campionato, Milan-Bra , ore 15.30 – PUMA House of Football

: Campionato, , ore – Primavera Femminile: 13ª giornata, Milan-Genoa, ore 16.30 – PUMA House of Football

Domenica 1° febbraio

Primavera Maschile : 23ª giornata , Hellas Verona-Milan , ore 11.00 – Stadio A. Olivieri (Verona)

: , , ore – (Verona) Under 14 : Campionato, Milan-Bra , ore 11.00 – PUMA House of Football

: Campionato, , ore – Under 15 : 16ª giornata , Milan-Mantova , ore 14.00 – PUMA House of Football

: , , ore – Under 16: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.00 – PUMA House of Football

Lunedì 2 febbraio

Under 18: 21ª giornata, Lecce-Milan, ore 13.00 – Kick Off-Sport Center (Cavallino, Lecce)

Con several teams del Milan Giovanile alla ricerca di un riscatto, ogni partita diventa cruciale per continuare la loro corsa verso gli obiettivi stagionali. Dal ritorno in campo della Primavera al rientro delle squadre Under, il Milan si prepara a dare il massimo in un weekend che potrebbe segnare una svolta per le giovanili.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale