Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Continuano gli appuntamenti decisivi per le squadre del Settore Giovanile rossonero: nel fine settimana in arrivo, infatti, l’U15 di Bertuzzo sarà impegnata nell’andata dei Quarti di finale nazionali contro il Como. In campo, dopo un impegno infrasettimanale, anche Primavera e U16: i primi avranno un lunedì di fuoco sul campo della Juventus, i secondi ricevono l’Udinese nel ritorno degli Ottavi dopo aver vinto 7-0 nella partita d’andata di mercoledì 17 maggio. Impegni importanti anche per l’U18 e per l’U15 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 20 MAGGIO

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Brescia, ore 16.00 – PUMA House of Football

DOMENICA 21 MAGGIO

UNDER 18 : 26ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – Taliercio, Mestre (VE)

: 26ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – Taliercio, Mestre (VE) UNDER 16 : Ottavi di finale (ritorno), Milan-Udinese, ore 12.00 – PUMA House of Football

: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Udinese, ore 12.00 – PUMA House of Football UNDER 15: Quarti di finale (andata), Milan-Como, ore 15.00 – PUMA House of Football

LUNEDÌ 22 MAGGIO