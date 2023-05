Settore giovanile Milan: il programma del week end

Settore giovanile Milan: ecco il programma del weekend dalle formazioni Under 15 fino a quella Primavera. I dettagli

È in arrivo un fine settimana caratterizzato da sfide dall’elevata posta in palio per il Settore Giovanile rossonero. Nella giornata di sabato, la Primavera di Mister Abate e l’Under 18 di Christian Terni saranno impegnate – rispettivamente contro Sassuolo e Monza – nell’ultimo incontro del proprio cammino in campionato. Domenica, invece, è in programma l’andata dei Quarti della Fase Finale per due formazioni rossonere: l’Under 17 femminile e l’Under 16, mentre l’Under 15 giocherà la gara di ritorno a Como.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 27 MAGGIO

PRIMAVERA : 17ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo, ore 13.00 – PUMA House of Football

: 17ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo, ore 13.00 – PUMA House of Football UNDER 18: 27ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 – PUMA House of Football

DOMENICA 28 MAGGIO