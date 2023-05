Settore giovanile Milan, visita speciale di Maignan – FOTO

Visita speciale per il settore giovanile del Milan, soprattutto per i giovani portieri rossoneri.

Maignan at the PUMA House of Football meeting with goalkeepers of our Youth Sector 🧤🥹



Mike in visita ai nostri giovani portieri rossoneri 🧤🥹#SempreMilan pic.twitter.com/gWqxXPzHSU