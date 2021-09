Settore Giovanile Milan, l’U17 si aggiudica il trofeo Nereo Rocco

Vittoria prestigiosa per il Settore Giovanile del Milan. La squadra Under17 si aggiudica infatti il trofeo Nereo Rocco

Nuovo trofeo in bacheca per il Settore Giovanile del Milan. La squadra Under 17 allenata da Cristian Lantignotti si è aggiudicata il trofeo Nereo Rocco, uno delle competizioni più prestigiose a livello di calcio giovanile. I rossoneri hanno battuto la Fiorentina in finale per 1-0. Successi anche a livello individuale: Victor Eletu è stato eletto miglior giocatore del torneo mentre Jordan Longhi è stato il capocannoniere.