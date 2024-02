Settore giovanile Milan, blindato un giovane attaccante fino al 2026: ecco di chi si tratta

Settore giovanile Milan, blindato un giovane attaccante fino al 2026: ecco chi è il rossonero al primo contratto ufficiale

Primo contratto da professionista per l’attaccante del Milan Under 17 Simone Lontani. Il giovane rossonero ha firmato un contratto che lo lega al Diavolo fino al 2026.

Il giocatore, classe 2008, ha segnato in questa stagione 11 gol in 15 partite e ci sono ottime probabilità che possa presto salire con la Primavera di mister Abate. Per questo motivo i rossoneri hanno voluto blindare il gioiellino.