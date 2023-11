Settore giovanile Milan: gli impegni del week end

Nuovo week end di impegni per le squadre del settore giovanile del rossonero. Ecco tutte le partite in programma

Per la Primavera maschile la parola d’ordine è “reagire”, immediatamente, dopo il primo ko in campionato. I giovani rossoneri, in casa, affronteranno il Lecce, finora in grande appannamento ma pur sempre campioni in carica. La Primavera femminile, invece, si presenterà a domicilio della Fiorentina a caccia di punti importanti. Per gli Under 17, che stanno volando (punteggio pieno e primo posto con un vantaggio già di +8), ci sarà l’esame Derby. Under 16 e Under 15, poi, andranno a braccetto a Bergamo a vedersela contro l’Atalanta. Nel weekend in arrivo da segnalare anche l’impegno dell’U18 in programma lunedì alle 14.30 (Milan-Lecce) e il recupero dell’U12 martedì alle 18.15 (Milan-Alcione).

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 11 NOVEMBRE

UNDER 11 : 6ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 11.00 – PUMA House of Football

: 6ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 11.00 – PUMA House of Football UNDER 10 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Real Trezzano, ore 11.00 – PUMA House of Football

6ª giornata, Milan-Real Trezzano, ore 11.00 – PUMA House of Football UNDER 16 : 8ª giornata, Atalanta-Milan, ore 14.30 – CS Bortolotti (Ciserano)

: 8ª giornata, Atalanta-Milan, ore 14.30 – CS Bortolotti (Ciserano) UNDER 13 FEMMINILE : 6ª giornata, Nuova Trezzano-Milan, ore 14.30 – CS Comunale Fabbri (Trezzano sul Naviglio)

: 6ª giornata, Nuova Trezzano-Milan, ore 14.30 – CS Comunale Fabbri (Trezzano sul Naviglio) UNDER 9 : 6ª giornata, MFA-Milan, ore 14.30 – CS Bettinelli (Milano)

: 6ª giornata, MFA-Milan, ore 14.30 – CS Bettinelli (Milano) UNDER 17 : 9ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 9ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 17 FEMMINILE : 7ª giornata, Milan-Orione, ore 16.00 – PUMA House of Football

: 7ª giornata, Milan-Orione, ore 16.00 – PUMA House of Football UNDER 13 : 5ª giornata, Pro Patria-Milan, ore 16.30 – CS Comunale Malerba (San Vittore Olona)

: 5ª giornata, Pro Patria-Milan, ore 16.30 – CS Comunale Malerba (San Vittore Olona) UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata, Centro Schiaffino-Milan, ore 17.00 – CS Comunale Schiaffino (Paderno Dugnano)

DOMENICA 12 NOVEMBRE