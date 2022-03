Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

La pausa delle nazionali comporta un programma più snello anche per il Settore Giovanile rossonero: al maschile, si fermano infatti la Primavera, U18, U16, U15 e U13. Tornano invece le ragazze della Primavera Femminile, dopo l’esperienza alla Viareggio Cup 2022 (domani la Finale contro il Brøndby, diretta dalle 16 su RaiSport): rossonere attese dal recupero della 6ª giornata di ritorno contro il Cittadella. In campo anche l’U17 di Lantignotti, dopo la sconfitta dello scorso fine settimana contro la SPAL: domenica alle 11.00 si gioca Pordenone-Milan.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 26 MARZO



UNDER 9: 6ª giornata, Aldini-Milan, ore 14.30 – Via Felice Orsini 82, Milano

UNDER 14: recupero 1ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 15.00 – Briosco (MB)

UNDER 12: 6ª giornata, Fanfulla-Milan, ore 15.00 – Stadio Dossenina (Lodi)

UNDER 11: 6ª giornata, Sedriano-Milan, ore 10.30 – Via Campo Sportivo (Sedriano)

UNDER 10: 6ª giornata, Afforese-Milan, ore 16.00 – CS Bovisasca (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Garibaldina-Milan, ore 15.45 – TBD

DOMENICA 27 MARZO

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Rivanazzanese-Milan, ore 9.30 – Comunale U. Foscolo (Rivanazzano)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Milanese Academy-Milan, ore 10.30 – CS Metanopoli Calcio (San Donato Milanese)

PRIMAVERA FEMMINILE: recupero 6ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 14.30 – CS Vismara

UNDER 17: 10ª giornata di ritorno, Pordenone-Milan, ore 11.00 – Stadio Sfriso (Sacile).