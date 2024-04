Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese si ferma in Juve Milan: COSA È SUCCESSO e il cambio con Zeroli

Cambio al minuto 82 di Juve Milan per l’inglese Loftus-Cheek: come riportato da DAZN il calciatore si è accasciato a terra per un problema alla caviglia dovuto a un contrasto con Rabiot.

Pioli ha sostituito l’inglese, che ha richiesto il cambio, con Zeroli ma nelle prossime ore arriveranno maggiori dettagli sulle condizioni del centrocampista che è andato direttamente negli spogliatoi. Dopo lo stop di Maignan, Pioli potrebbe perdere un altro rossonero.